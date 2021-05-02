Грозы и сильный ветер накроют регионы ЦФО в ближайшие сутки

Дожди и грозы в ближайшие сутки накроют регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Порывы ветра будет усиливаться до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в областных главках МЧС.

«Экстренное предупреждение о рисках возникновения ЧС, обусловленных действием неблагоприятных погодных условий. 3 мая местами по Воронежской области и в Воронеже ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 18:00. В главке отметили, что в связи с непогодой повышается вероятность аварийных ситуаций. Также синоптики прогнозируют грозу и ветер в Ярославской, Курской, Брянской, Тамбовской, Костромской, Смоленской и Ивановской областях.

Несмотря на дождь, воздух в ближайшие сутки прогреется до +15…+24 градусов. Не только гроза, но и град могут наблюдаться в Орловской, Рязанской, Тверской и Белгородской областях. Ветер там будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду. При этом днем столбики термометров покажут до +21 градуса тепла.