Грозы и кратковременные дожди ожидаются в Курганской области

В ближайшие три дня в Курганской области будут грозы и кратковременные дожди. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

В ведомстве напомнили, что в грозу важно соблюдать элементарные правила. В противном случае можно получить удар электрическим током и умереть. Отмечается, что в грозу надо закрывать двери, окна и дымоходы. Не следует растапливать печь и разговаривать по телефону. Во время ударов молнии также не надо подходить близко к антенне, водостокам, молниеотводу и электропроводке.

«Не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы», — посоветовали в МЧС.