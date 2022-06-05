Грозы и град придут на юг России в ближайшие дни

Сильные дожди, грозы и град обрушатся на юг России в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, чего ждать от погоды 6–7 июня жителям Крыма и некоторых регионов южной части страны.

«В Крыму 6 и 7 июня будет сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 20-25 метров в секунду. В отдельных районах СКФО сильный грозовой дождь, град, ветер до 25 метров в секунду. В Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской областях ожидается аналогичная ситуация», — сообщил синоптик.

В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском, Красноярском краях и Республике Алтай в ближайшие дни ожидаются заморозки.

В Якутии установится жаркая погода, столбики термометра поднимутся до +27…+32 градусов. Это повысит риск пожароопасности в регионе, предупредил синоптик. Чрезвычайный уровень пожарной опасности также прогнозируется в Архангельской области и Республики Коми.