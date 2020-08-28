Гроза пройдет в Москве 28 августа

Также ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду. Такая погода может помешать движению в некоторых районах города. Также возможно повреждение линий электропередач и рекламных щитов.

«В ближайшие часы в столице ожидается дождь, местами сильный, и гроза. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Такую погоду синоптики прогнозируют сегодня до 21:00», — говорится на сайте.

Ранее стало известно, что настоящая осень наступит в России примерно в середине сентября. Так произошло из-за изменения климата и сдвигов сезонов. Об этом заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

«Порядок величины сдвига — две недели. Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели», — заметил эксперт.