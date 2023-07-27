27 июля 2023, 23:52
Гроза обрушилась на Москву и Подмосковье
ТАСС: в Москве прошел мощный ливень с молниями и порывами ветра до 17 м/с
Ливень с грозой и сильным ветром обрушились на Москву и Подмосковье поздним вечером в четверг, 27 июля. Больше всего осадков выпало в области, Новой Москве и на западе столицы, сообщил ТАСС.
Вспышки молний заметили в небе над Зеленоградом, Химками и Красногорском. Москвичи стали выкладывать в соцсетях короткие видео с грозой. Температура воздуха не опускается в столице ниже +20 градусов.
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Синоптики предупредили, что непогода в Москве продлится до утра, порывы шквалистого ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.
Ранее москвичей предупредили о возможном граде в пятницу, 28 июля. В городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Москвичей попросили быть внимательными и осторожными во время грозы.
После ливня 26 июля в Москве улицы, торговые центры, станции метро, общественный транспорт и переходы залила вода. Очевидцы поделились кадрами дождевого апокалипсиса в соцсетях.
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