Экология 27 июля 2023, 23:52 Гроза обрушилась на Москву и Подмосковье ТАСС: в Москве прошел мощный ливень с молниями и порывами ветра до 17 м/с

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Ливень с грозой и сильным ветром обрушились на Москву и Подмосковье поздним вечером в четверг, 27 июля. Больше всего осадков выпало в области, Новой Москве и на западе столицы, сообщил ТАСС.

Вспышки молний заметили в небе над Зеленоградом, Химками и Красногорском. Москвичи стали выкладывать в соцсетях короткие видео с грозой. Температура воздуха не опускается в столице ниже +20 градусов.

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Синоптики предупредили, что непогода в Москве продлится до утра, порывы шквалистого ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о возможном граде в пятницу, 28 июля. В городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Москвичей попросили быть внимательными и осторожными во время грозы.

После ливня 26 июля в Москве улицы, торговые центры, станции метро, общественный транспорт и переходы залила вода. Очевидцы поделились кадрами дождевого апокалипсиса в соцсетях.