Гроза и сильный ветер придут в московский регион

Гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в Москве и Московской области в ночь на пятницу, 28 мая. Об этом говорится в сообщениях столичного и областного главков МЧС.

Для Москвы прогноз о неблагоприятных погодных условиях действует до 10:00 пятницы, 28 мая. В городе ожидается сильный дождь, местами гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, отказаться от внезапных маневров и держать дистанцию от других транспортных средств. Парковать машины посоветовали вдали от деревьев.

Пешеходам напомнили об опасности рекламных щитов и незакрепленных конструкций. Жителей и гостей столицы попросили не прятаться от грозы под деревьями. При передвижении по краю проезжей части на одежде нужны светоотражающие элементы.

В Московской области также ожидается гроза с порывистым ветром до 15 метров в секунду. Жителей попросили убрать с балконов и дворов хозяйственные вещи, поставить машину в гараж. Держаться подальше от шатких строений и домой с неустойчивой кровлей.

Во время грозы лучше не выходить на мосты и эстакады. Не приближаться к линии электропередач и опасных промышленных объектов. Во время непогоды лучше воздержаться от поездок по городу. Если ливень застал на улице лучше укрыться в зданиях. Спускаться в подземные переходы не стоит, так как их может затопить.

Водителям рекомендовали во время грозы медленное перестроиться в крайний правый ряд и без экстренного торможения остановить машину. Включить аварийные огни и подождать окончания непогоды.