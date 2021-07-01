Гроза и град придут в Челябинскую область

Гроза с градом и сильным ветром ожидаются в Челябинской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«1 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, возможен град», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что ветер может достигать 20 метров в секунду. Спасатели предупредили о возможных авариях на объектах и линиях энергосистем. Также могут произойти обрывы линий электропередач, падение деревьев и повреждение слабо укрепленных конструкций.