Гроза, дождь и сильный ветер обрушатся на Москву и Подмосковье в ближайшее время

В ближайшие часы на Москву обрушатся сильный дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Такие погодные условия сохранятся в столице до конца суток.

Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

В ближайшее время в столице ожидается гроза и сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду. Такие погодные условия сохранятся до конца суток сайт мэра Москвы.

В сообщении уточнили, что из-за ухудшения погоды появилась опасность повреждения линий электропередачи. Кроме того, сильные порывы ветра могут опрокинуть слабо укрепленные рекламные щиты и повалить некоторые деревья. Из-за этого на дорогах могут появиться затруднения.

О плохой погоде предупредили и жителей Московской области. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью сообщили, что на регион надвигаются гроза и сильный дождь. Там подчеркнули, что погодные условия сохранятся до конца 1 августа.

В ведомстве рекомендовали не выходить из дома без необходимости. При этом жителям посоветовали закрыть все окна и дымоходы и временно не затапливать печи. Тем, кто все-таки оказался на улице, посоветовали не находиться рядом с рекламными щитами и другими слабо закрепленными конструкциями.

Пешеходам стоит внимательно смотреть под ноги, потому что участок дороги может оказаться размытым. Автомобилистам рекомендовали поставить машину в гараж. Если его нет, транспортное средство лучше всего парковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций, которые могут упасть из-за порывов ветра.