Названы регионы с самыми грязными водоемами

Счетная палата выпустила отчет, посвященный восстановлению российских водоемов в 2012–2020 годах. В ведомстве также назвали регионы с самой загрязненной водой.

Наибольшие проблемы аудиторы Счетной палаты увидели в Свердловской области. За последние десять лет там зафиксировали больше всего случаев высокого и экстремального высокого загрязнения рек и озер.

При этом экологическая реабилитация водных объектов в области не проводилась. Это же относится к водоемам в Архангельской, Владимирской, Ленинградской и Новгородской областях, сообщили в Счетной палате.

В десятку регионов, вода в которых меньше всего соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2012–2020 годах постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва.

Также в разное время участниками топ-10 по загрязненности были Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.

При этом речь идет о водоемах первой категории, которые используются для забора питьевой воды, хозяйственных нужд и отдыха.