Грядет вторжение Арктики. С какой погодой Москва и область встретят Новый год

Легкий мороз и немного снега выпадет в Москве и области в канун Нового года, 31 декабря. А 1 января 2022 года весь день будет идти снег, температура будет выше нормы. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Предновогодний день нам готовит легкий морозец с небольшим снежком. То есть завтра дневная температура уже гораздо выше, чем сегодня, в Москве −3…−5 градусов, по области не ниже −8 градусов», — сообщила метеоролог.

Стремительное перемещение атлантического циклона внесло свои коррективы в прогнозы, о которых сообщали ранее. Весь первый день нового года будет идти снег. А температура будет аномально теплой.

«Мы рассчитывали, что большая часть снега придется на вторую половину 1 января, а сейчас мы считаем, что в течение всего первого числа у нас будет приниматься снежок. Минимальная температура вполне комфортная. В новогоднюю ночь в Москве −3…−5 градусов, по области также не ниже −8 градусов. А дневная температура — около −1 градуса. То есть первый день года будет существенно выше климатической нормы, градуса на три-четыре», — сказала Позднякова.

Снег начнет постепенно ослабевать 2 января, и в тылу циклона в московский регион начнет поступать холодный воздух. А еще будет ветрено, поэтому лучше одеться потеплее.

«Вторжение холодного воздуха будет сопровождаться усилением ветра. И второго числа местами порывы будут достигать 12–15 метров в секунду. На фоне понижения температуры, то есть усиления морозов, будет казаться, что, действительно, Арктика ворвалась к нам», — сообщила специалист.

Ночь 3 января будет довольно морозной, с температурой −9…−15 градусов. Днем тоже похолодает до −4…−9 градусов, что на пару градусов ниже климатической нормы. А уже к 4-5 января погода перейдет во власть следующего циклона.

«В ночь на 4 января еще морозно, а в последующие дни морозы начнут ослабевать. Следующая волна уже такой, более морозной погоды придется на Рождество. Но нельзя сказать, что у нас будут сильные морозы, −15…−17 градусов в Рождество в столичном регионе — вполне возможно, но не ниже того», — рассказала метеоролог.

Автоэксперт Петр Баканов ранее в беседе с «360» дал советы водителям, как подготовиться к поездкам на машине в снег и гололед.