Гринвошинг, экологичность и философия: как работают современные промышленные предприятия?

Гринвошинг, экологичность и философия — как все эти понятия связаны с работой современных промышленных предприятий? Наша съемочная группа отправилась на бумажное производство, чтобы узнать, может ли круглосуточно работающий завод оставаться экологичным.

На полках магазинов все товары похожи друг на друга: тут упаковка, там еще одна. Но эта сразу бросилась в глаза. На пачке туалетной бумаги корреспондент «360» увидела знак Всемирного фонда дикой природы — тот самый, с пандой. Как они могут быть связаны? Чтобы узнать ответ на вопрос, решили отправиться на производство.

Бумагу под брендом Veiro выпускают предприятия «Сыктывкар Тиссью Груп». Один из заводов находится в Ростове Великом, туда и отправилась корреспондент «360».

Здесь круглосуточно, без остановок и выходных, делают бумажные изделия. В том числе и туалетную бумагу. Работа не останавливается ни на секунду. Производят бумагу Veiro — ту самую, что можно встретить на полках магазинов, и Veiro Professional — это бумага, которую закупают для нужд крупного бизнеса. Ее можно встретить, например, в кафе и ресторанах. Масштабы производства поразили. Поэтому трудно представить, как может завод такой мощности оставаться экологичным.

Экологичное производство отличается тем, что мы стараемся максимально рачительно относиться к использованию природных ресурсов. На предприятии реализуется несколько программ, направленных на сокращение энергопотребления. В частности, компания инвестировала свыше 350 миллионов рублей в очистные сооружения, установленные на двух производственных площадках — здесь, в Ростове Великом, и в Сыктывкаре Ярослав Кокорев директор Ростовского филиала ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп».

По статистике, от 10 до 20% древесины в России заготавливается нелегально. Деревьев становится меньше, при плохом сценарии через 80 лет наша страна может и вовсе остаться без первозданных лесов. Чтобы этого не произошло, об охране окружающей среды стоит задуматься на всех этапах — от лесозаготовки до производства. Вот и первая разгадка — рядом со знаком Всемирного фонда дикой природы есть еще один, не менее важный. Это знак FSC — Лесного попечительского совета. Сертификация FSC на упаковке туалетной бумаги доказывает, что вся цепочка получения древесины прозрачна. Независимый аудитор дает подтверждение только после строгой ежегодной проверки на месте заготовки леса.

Еще один важный момент — гринвошинг. Очень часто рекламные слоганы и забота о природе — это всего лишь гринвошинг, так называемая особая форма экомаркетинга. Другими словами, производитель намеренно пытается ввести покупателей в заблуждение. Чтобы проверить, действительно ли компания бережно относится к экологии, достаточно просто проверить маркировку.

По мнению «Сыктывкар Тиссью Груп», для производства качественной продукции совсем не обязательно вырубать гектары лесов. Секрет в модернизированных линиях и в безотходном производстве.

Завод компании «Сыктывкар Тиссью Груп» — пример того, как правильное использование вторичного сырья решает сразу две задачи: экономит ресурсы и бережет окружающую среду. Например, одна тонна бумаги, сделанная с использованием вторсырья, экономит примерно пять кубометров древесины — это около 10–20 деревьев.

Главное, что нам удалось узнать: экология и экологичное производство — это философия предприятия. Чтобы разделять ее, нам, покупателям, достаточно обращать внимание на маркировку. Вот такие знаки, которые есть на рулонах бумаги Veiro — Всемирного фонда дикой природы и Лесного попечительского совета — говорят о том, что этот бизнес не только про деньги, но и про сохранение леса.