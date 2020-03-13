«Гринпис» признал Подмосковье регионом-лидером по раздельному сбору мусора

Московская область всерьез занялась раздельным сбором мусора. Среди российских регионов, по мнению «Гринписа России», она лидирует по числу оборудованных для этого придомовых площадок.

Доступ к раздельному сбору отходов есть только у 18,5% жителей страны, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на результаты мониторинга экологов. Специально предназначенные для этих целей баки есть на каждой контейнерной площадке в 20 подмосковных городах. По всей России таких всего 26.

В 45 городах, в том числе Москве и 21 населенном пункте Подмосковья, действует «двухконтейнерная система» раздельного сбора мусора. То есть стоит серый бак для смешанных отходов и синий — для пластика, бумаги, стекла и так далее.

В других городах дополнительно к контейнеру для «обычных» отходов ставят емкости, куда предлагают выбрасывать разный мусор. Чаще всего это баки для пластика и макулатуры. Если говорить о городах-миллионниках, то в Москве дела с раздельным сбором мусора обстоят лучше всего. В столице под это оборудовали уже 95% контейнерных площадок.

Инфраструктура для раздельного сбора отходов есть у 82% российских городов с населением свыше 100 тысяч человек. У жителей 32 населенных пунктов такой возможности нет в принципе. Чиновники на местах объясняют происходящее то недостатком средств, то заявляют, будто вопрос не входит в их компетенцию.

Что интересно, формально контейнеры для раздельного мусора в городах есть, но их слишком мало — количество баков не соответствует числу жителей.

«Гринпис России» для своего исследования использовал данные региональных администраций. Они выяснили, что доступ к раздельному сбору мусора есть более чем у 27 миллионов человек. Эти цифры почти в 2,5 раза превышают показатели 2018 года.