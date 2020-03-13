    13 марта 2020, 10:58

    «Гринпис» признал Подмосковье регионом-лидером по раздельному сбору мусора

    Александра Ломейко

    Московская область всерьез занялась раздельным сбором мусора. Среди российских регионов, по мнению «Гринписа России», она лидирует по числу оборудованных для этого придомовых площадок.
    «Гринпис» признал Подмосковье регионом-лидером по раздельному сбору мусора

    Доступ к раздельному сбору отходов есть только у 18,5% жителей страны, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на результаты мониторинга экологов. Специально предназначенные для этих целей баки есть на каждой контейнерной площадке в 20 подмосковных городах. По всей России таких всего 26.

    В 45 городах, в том числе Москве и 21 населенном пункте Подмосковья, действует «двухконтейнерная система» раздельного сбора мусора. То есть стоит серый бак для смешанных отходов и синий — для пластика, бумаги, стекла и так далее.

    В других городах дополнительно к контейнеру для «обычных» отходов ставят емкости, куда предлагают выбрасывать разный мусор. Чаще всего это баки для пластика и макулатуры. Если говорить о городах-миллионниках, то в Москве дела с раздельным сбором мусора обстоят лучше всего. В столице под это оборудовали уже 95% контейнерных площадок.

    Инфраструктура для раздельного сбора отходов есть у 82% российских городов с населением свыше 100 тысяч человек. У жителей 32 населенных пунктов такой возможности нет в принципе. Чиновники на местах объясняют происходящее то недостатком средств, то заявляют, будто вопрос не входит в их компетенцию.

    Что интересно, формально контейнеры для раздельного мусора в городах есть, но их слишком мало — количество баков не соответствует числу жителей.

    «Гринпис России» для своего исследования использовал данные региональных администраций. Они выяснили, что доступ к раздельному сбору мусора есть более чем у 27 миллионов человек. Эти цифры почти в 2,5 раза превышают показатели 2018 года.