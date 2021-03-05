Гринпис поможет Росприроднадзору создать экорейтинг

Росприроднадзор намерен создать экологический рейтинг предприятий. В Гринписе России поприветствовали идею и заявили, что готовы сотрудничать с ведомством, сообщил Daily Storm.

Власти призвали промышленные компании обнародовать свои данные о выбросах вредных веществ в атмосферу. А в природоохранной организации еще предложили обратить внимание на проблему токсичных отходов. Там заявили, что в этой сфере «беспорядка больше всего».

«Открытие данных [о выбросах] — это одна часть, это замечательная инициатива. В этом ничего нового, конечно, нет, и меня удивляет, что это сделано так поздно, но сделано — и хорошо», — сказал директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе в Гринписе России Иван Блоков.

По его словам, информация о выбросах обязана быть не просто открытой, но и надежной.

Гринпис готов помочь в создании экологического рейтинга, несмотря на предполагаемые сложности — в Росприроднадзоре не хватает инспекторов и сотрудников.

С составлением экорейтинга могут возникнуть трудности, потому что «любой рейтинг основан на той или иной методике, а любая методика — вещь субъективная». Ни один экономический рейтинг в мире не готовят государственные службы, отметил Блоков.