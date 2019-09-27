Грета Тунберг пожурила Трюдо во время встречи

«Зеленая» Жанна д’Арк и знамя глобального безумия. Кто она — Грета Тунберг Подробнее

После встречи Тунберг заявила журналистам, что ее послание одинаково для всех политиков.

«Прислушайтесь к науке и действуйте наилучшим способом», — пояснила она.

Активистка заявила, что Трюдо, по ее мнению, не прикладывает достаточно усилий для защиты экологии.

Премьер Канады не стал делиться с журналистами подробностями разговора. Политик заявил лишь, что Тунберг — это «голос целого поколения молодых людей, призывающих мировых лидеров делать больше и лучше» для борьбы с изменением климата.

«Я выслушал ее», — добавил политик.

В Монреале — крупнейшем городе канадской провинции Квебек — проходит масштабная экологическая демонстрация с требованием усилить борьбу с изменением климата. По оценке мэра города Валери Плант, в акции за день могут принять участие около 300 тысяч человек.

К собравшимся уже присоединилась Тунберг. Принять участие в демонстрации собирается и Трюдо.

Грета Тунберг стала известной, начав серию «климатических» забастовок школьников в Европе. Акции протеста учащихся, которые вместо занятий митингуют под окнами политиков, привлекли миллионы человек.

Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира. В августе она прибыла в Нью-Йорк на яхте (девушка не пользуется самолетами из-за их воздействия на климат), в сентябре выступила в ООН.