  • Грета Тунберг пожурила Трюдо во время встречи

    27 сентября 2019, 21:32

    Кирилл Фролов

    Канадский премьер Джастин Трюдо принял в Монреале 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг. На встрече, длившейся около 15 минут, речь шла об изменении климата, сообщил CBC.
    Грета Тунберг пожурила Трюдо во время встречи

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    После встречи Тунберг заявила журналистам, что ее послание одинаково для всех политиков.

    «Прислушайтесь к науке и действуйте наилучшим способом», — пояснила она.

    Активистка заявила, что Трюдо, по ее мнению, не прикладывает достаточно усилий для защиты экологии.

    Премьер Канады не стал делиться с журналистами подробностями разговора. Политик заявил лишь, что Тунберг — это «голос целого поколения молодых людей, призывающих мировых лидеров делать больше и лучше» для борьбы с изменением климата.

    «Я выслушал ее», — добавил политик.

    В Монреале — крупнейшем городе канадской провинции Квебек — проходит масштабная экологическая демонстрация с требованием усилить борьбу с изменением климата. По оценке мэра города Валери Плант, в акции за день могут принять участие около 300 тысяч человек.

    К собравшимся уже присоединилась Тунберг. Принять участие в демонстрации собирается и Трюдо.

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    Грета Тунберг стала известной, начав серию «климатических» забастовок школьников в Европе. Акции протеста учащихся, которые вместо занятий митингуют под окнами политиков, привлекли миллионы человек.

    Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира. В августе она прибыла в Нью-Йорк на яхте (девушка не пользуется самолетами из-за их воздействия на климат), в сентябре выступила в ООН.