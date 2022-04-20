Greenpeace предупредил о сильных лесных пожарах в РФ

Руководитель противопожарной программы Greenpeace в России Григорий Куксин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в стране первый пик лесных пожаров ожидается на майские праздники.

Куксин уточнил, что с начала года в РФ огнем пройдено более двух миллионов гектаров. Он заметил, что в нынешнем году весна выдалась не очень удачной, поскольку уже есть сгоревшие населенные пункты и дачные массивы.

«Мы ничего хорошего не ждем в этом году. Потому что все последние годы у нас уже очень заметно сказываются изменения климата. У нас все больше эпизодов, когда экстремальная жара, засуха, ураганные ветра, и все более северные территории горят», — обратил внимание Куксин.