Greenpeace посоветовал, как сделать Новый год экологичнее

В Greenpeace посоветовали, если есть возможность, нарядить елку во дворе. Если это невозможно, экологи рекомендуют выбирать натуральную, которую будет продавать официальный елочный базар.

«Если без елки не обойтись, лучше выбрать натуральную, проданную зарегистрированным елочным базаром, в минимальной упаковке, а лучше без нее», — сказали в пресс-службе Greenpeace.

В качестве украшений экологи советуют использовать не пластиковые, а бумажные, деревянные или стеклянные игрушки, написала «Вечерняя Москва».

Искусственную ель лучше использовать как можно дольше. Чем реже вы будете ее менять, тем меньший урон окружающей среде нанесете.