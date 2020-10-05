Greenpeace обнаружила пятна неизвестного происхождения у берегов Камчатки

Специалисты из Greenpeace обнаружили пятна неизвестного происхождения в океане у побережья Камчатки. А одно из них направляется в сторону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».

По данным команды Greenpeace, некая жидкость находится не только на поверхности воды, но и на глубине. Информация об этом появилась на сайте организации.

«В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных», — рассказал руководитель климатического проекта организации Василия Яблокова.

Тем не менее в Роспотребнадзоре сообщили, что в пробах воды уровень радиации находится в норме. Но ученые еще исследуют воду на содержание токсинов и металлов, передает «Комсомольская правда».

Ранее специалисты Камчатгидромета заявили об улучшении экологической ситуации на Халактырском пляже полуострова, передает RT. По их словам, пробы, взятые 4 октября, были лучше по составу, чем 29 сентября. Также в воде не были обнаружены следы нефтепродуктов.

Однако в Министерстве природы заявили, что загрязнения на Камчатке не считаются катастрофой, потому что нет погибших среди людей.