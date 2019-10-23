Greenpeace назвал компании, которые больше всего вредят экологии пластиком

Российский филиал международной экологической организации Greenpeace назвал компании, которые лидируют в производстве товаров повседневного спроса, главными виновниками загрязнения окружающей среды пластиковой упаковкой. Среди них Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Coca-Cola и Mondelez.

Как указано в докладе российского отделения Greenpeace, который в этот раз посвящен сомнительным бизнес-решениям по сокращению отходов, упаковка от товаров именно этих гигантов чаще всего встречается среди пластикового мусора в России. Между тем перечисленные компании по факту собираются и дальше использовать пластик в своем производстве.

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«Глобальные и региональные аудиты отходов показали, что среди брендированного мусора чаще всего встречается пластиковая упаковка основных производителей товаров повседневного спроса (FMCG): Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Coca-Cola и Mondelez», — указано в докладе. Документ процитировало РИА «Новости».

В Greenpeace также посетовали что считанное количество компаний раскрыли сведения о реальном количестве пластика, который они используют. Бойкот упаковке, похоже, объявлять никто из гигантов не спешит.