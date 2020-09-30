Границы трех заповедников утвердили в Сергиево-Посадском округе

В числе этих природных заказников оказались «Болото и озеро Озерецкое», «Варавинский овраг» и «Гремячий водопад на реке Вендиге». Уточняется, что все три охраняемые природные территории были созданы в 1981–1984 годах. До этого времени они не имели четко закрепленных границ. Из-за этого была затруднена работа по надзору за соблюдением особого режима охраны.

Площадь заповедника в районе Озерецкого была увеличена с 260 гектаров до 322,3 гектара. «Вараввинский овраг» расширили с 263 гектаров до 268,4 гектара, а заказник на реке Вендиге — со 107 гектаров до 140 гектаров.

«Это знаковое событие для заповедного дела в Подмосковье. Отныне в регионе нет ООПТ, созданных в предыдущие годы и не имевших четко очерченных границ», — подчеркнула заместитель министра экологии и природопользования региона Ирина Стальнова.

По ее словам, это поможет в установлении нарушений охранного режима. Отмечается, что все три сергиево-посадские ООПТ имеют большую природную ценность. На их территории растут краснокнижные растения и водятся редкие животные.