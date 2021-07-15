Град и грозы пообещали москвичам

В четверг в столицу придут кратковременные дожди, грозы и град. Однако температура воздуха будет держаться на отметке +32 градуса. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сегодня выпадет до 10% месячной нормы осадков.

«Сегодня атмосфера в столичном регионе достигнет энергетической неустойчивости, благодаря чему в небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, естественно, немного собьет жару», — рассказал он РИА «Новости».

Тишковец отметил, что ожидается переменная облачность. Во второй половине дня и особенно вечером местами пройдут кратковременные дожди, грозы, даже возможен град. Температура воздуха в Москве повысится до +30…+32 градусов, в Подмосковье — до +28…+33. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного стола.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаки из-за жаркой погоды могут получить тепловой или солнечный удар. Поэтому собаку нужно обеспечить холодной водой, а остатки пищи ни в коем случае нельзя оставлять в миске надолго.