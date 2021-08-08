Государственный природный заказник создадут в Коми

В Республике Коми появится природный заказник федерального значения «Параськины озера». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о его создании.

Как сообщил сайт правительства, площадь заказника составит более 17 тысяч гектаров.

«Решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти озера, а также будет способствовать развитию экологического туризма», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Мишустин поручил Минприроды до 1 декабря 2022 года направить в Росреестр сведения об установлении границ «Параськиных озер» для постановки заказника на кадастровый учет. В правительстве отметили, что эта работа проходит в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», который входит в национальный проект «Экология».

В июле заповедник «Тунгусский» в Красноярском крае закрыли из-за повышенной пожарной опасности. Там сейчас нельзя быть не только туристам, но и местным жителям.