Экология 15 декабря 2023, 10:45 Гости Зеленой премии РЭО сделали подарки 60 детям в рамках «Елки желаний» РЭО

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Гости Зеленой премии, конкурса на выявление лучших экопроектов страны и организованного Российским экологическим оператором, исполнили 60 желаний в рамках проекта «Елка желаний».

«В декабре мы провели уже ставший ежегодным конкурс Зеленую премию, на которой мы отбираем лучшие проекты в сфере экологии и в частности в отрасли по обращению с отходами. Помимо этого наши гости имели возможность принять участие в таком замечательном проекте, как „Елка желаний“. Всего гости исполнили 60 желаний на общую сумму 450 тысяч рублей, благодарим их за участие, они сделали доброе дело», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО поддержал акцию в оффлайн-формате и установил на церемонии награждения Зеленой премии 4 декабря елку с желаниями от детей со всей России.

«Очень много запросов было на творческие подарки. Дети просили музыкальные инструменты (гитары, скрипки), колонки, развивающие наборы и краски. Каждый получил заветный подарок», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Всероссийскую акцию «Елка желаний» проводит Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». В акции, которая продлится до 28 февраля 2024 года, могут участвовать представители государственных учреждений, коммерческих организаций и частные лица. Заявки на участие принимаются на сайте акции елкажеланий.рф.

Подробнее о Зеленой премии можно узнать по ссылке на сайте проекта.