Экология 21 апреля 2023, 11:33 ГОСТ по переработке просроченной еды появится в России

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РЭО разработал ГОСТ по утилизации органических отходов

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Рсстандарт) зарегистрировало ГОСТ Р 70718-202, разработанный Российским экологическим оператором. Он устанавливает методологию по утилизации органических отходов, включая просроченную еду и остатки пищи.

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«Еще в 2020 году РЭО приступил к разработке национальных стандартов, которые учитывают минимальные требования для обращения с отходами. Росстандарт зарегистрировал ГОСТ „Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методические рекомендации по утилизации органических фракций твердых коммунальных отходов с применением методов компостирования“. Работа по разработке национальных стандартов направлена на достижение показателей нацпроекта „Экология“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Применение стандарта обеспечит при утилизации ТКО производство продукции, востребованной в различных сферах хозяйственной деятельности в целях максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот, в том числе производство питательных грунтов и органических удобрений.

«За 2020–2021 год РЭО разработал 3 технологических стандарта. Они включают 20 стандартизированных технологических решений по обработке и утилизации ТКО. В прошлом году РЭО и ФГАУ „НИИ „ЦЭПП“ разработали и подготовили к утверждению 3 ГОСТа на базе разработанных стандартов РЭО», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

ГОСТ Р 70718-2023 распространяется на органические фракции ТКО, а также на растительные отходы, относящиеся к ТКО, и отходы кухонь и предприятий общественного питания, и устанавливает методологию применения технологий их утилизации. Введение в действие ГОСТа — 1 июня 2023 года.

По данным РЭО, в России введено в эксплуатацию 18 объектов по компостированию отходов общей мощностью 2,2 миллиона тонн в год. В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» эти мощности по переработке органических отходов будут увеличены и составят свыше 14 млн тонн — в федеральной схеме обращения с ТКО предусмотрено создание более 200 объектов компостирования органической фракции. Таким образом к 2030 году планируется построить дополнительные мощности по компостированию как минимум на 12 млн тонн отходов год.