Экология 22 февраля 2023, 16:32 Города Черноморского побережья накрыло ливнями

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Сильные дожди пришли на Кубань. Некоторые города Черноморского побережья затопило. Также начал таять снег, который выпал накануне. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Хуже всего ситуация обстоит в Туапсинском районе. Грунт смыло на сочинскую трассу. Съезд с железобетонного моста в Ольгинке также подмыло. Кроме того, из берегов вышли реки в Северском районе. В Горячем Ключе в школах обустраивают пункты временного размещения. Администрация готовится к возможной эвакуации.

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«Для Краснодарского края такие потопы в феврале непривычны. Обычно такие обильные дожди проходят в конце лета либо начале сентября», — заявил экоактивист Евгений Витишко.

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