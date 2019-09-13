Город вздохнет полной грудью. 36 тысяч деревьев посадят в Люберцах

В третью субботу сентября — 21 числа — в Подмосковье пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево». На территории городского округа Люберцы будет высажено свыше 36 тысяч саженцев.

Во дворах муниципалитета посадят более 22 тысяч саженцев, а на территории Малаховского участкового лесничества — 14 тысяч саженцев.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий напомнил, что традиционное мероприятие по посадке деревьев пройдет во дворах и на землях лесного фонда Московской области 21 сентября.

«Во дворах нашего муниципалитета подготовлено 192 площадки, на которых высадят более 22 тысяч саженцев. Также на территории Малаховского участкового лесничества площадью 3,5 гектара будет высажено 14 тысяч деревьев», — уточнил Владимир Ружицкий.

Для посадки подготовлено свыше 36 тысяч саженцев различных деревьев, таких как клен, береза, лиственница, яблоня, рябина, каштан, липа, туя, а также кусты сирени, гортензии, розы, жасмина, чубушника и других.

Глава муниципального образования особо подчеркнул, что на улице Смирновская, реконструкцию которой завершили в августе этого года, будет высажено почти 4,5 тысячи саженцев кизильника и каштана.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Московской области с 2014 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.