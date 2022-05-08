Горящий Называевск оставили без мэра

Следователи задержали главу Называевска Виктора Лупиноса по делу о масштабных пожарах в регионе. Об этом написали на сайте регионального СУ СК России.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения норм противопожарной безопасности, повлекшего масштабные пожары в городе Называевске, задержан глава города Называевска Виктор Лупинос. Главе города предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного третьей частью статьи 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“)», — сообщили представители ведомства.

Лупиноса подозревают в недостаточном контроле противопожарной безопасности города.

Крупные пожары в Омской области начались 6 мая. К тому же в регионе установилась ветреная погода. Это усугубило ситуацию. Ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду, быстро разносил пламя. Они нанесли ущерб нескольким десяткам зданий. Называевск — один из наиболее пострадавших населенных пунктов региона. Также в Омской области есть жертвы и пострадавшие от пожаров. Их точное количество устанавливается.