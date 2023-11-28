Экология 28 ноября 2023, 14:32 Горячая линия для участников РОП появится на цифровой платформе РЭО по торговле вторсырьем РЭО

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Горячая линия по консультированию для участников расширенной ответственности производителей (РОП) появится на Электронной торговой площадки по купле-продаже вторсырья (ЭТП) Российского экологического оператора.

«В этом году принят закон о совершенствовании механизма РОП, который затронет не только участников отрасли по обращению с отходами, но и смежные отрасли, производителей упаковки и товаров. У многих возникают вопросы по исполнению обязанности в рамках РОП, которая предполагает уплату экосбора и утилизацию. Чтобы во всем разобраться, а также получит актуальную информацию по законодательству, достаточно будет позвонить на горячую линию ЭТП, которая создавалась в том числе для РОП в рамках формирования экономики замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Сейчас линия работает в тестовом режиме. На вопросы могут ответить операторы по многокальному телефону — 8 (800) 250-15-87. Время работы горячей линии 09:00−18:00 (мск)

«Также на сайте ЭТП можно задать вопрос по РОП эксперту РЭО. Вам необходимо зайти в раздел РОП, заполнить форму и оставить свою заявку, после этого с вами свяжется эксперт и разберет ваш вопрос. Абсолютно все пользователи могут задать вопросы, и получить на них развернутые ответы», — уточнил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

До конца 2023 года эксперты ЭТП проведут в формате беседы вебинар по РОП. Все участники смогут задать вопросы и получить ответы в реальном времени. Анонс вебинара будет опубликован заранее.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке. С 1 января 2024 года доступ к площадке станет платным. Сейчас на ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.