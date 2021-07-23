Горбуша исчезла из рек юго-запада Сахалина

Реки юго-запада Сахалина сейчас должны кишеть горбушей — рыба заходит в них на нерест. Однако водоемы остаются практически безжизненными. Горбуша исчезла. Об этом сообщила пресс-служба «Экологической вахты Сахалина».

«Результаты обследования показали, что из 27 важнейших нерестовых рек шести муниципальных районов только в двух реках была обнаружена горбуша», — говорится в сообщении организации.

Экологи определили, что в некоторых реках горбуша была, но ее очень быстро выловили браконьеры. По мнению специалистов «Экологической вахты», тихоокеанского лосося юго-западного побережья острова линии нечетных лет можно считать окончательно уничтоженным. Каждый нечетный год в последнее время в реках этой части Сахалина действовал запрет на промысловый вылов горбуши, однако это не помогло восстановить ее популяцию. Ранее в эти реки на нерест заходило около семи миллионов рыб. Теперь же лосося здесь нет совсем.

Ранее норвежская национальная телерадиокомпания NRK назвала горбушу «русским захватчиком» и заявила об угрозе экосистеме страны. Этот год станет рекордным по числу тихоокеанского лосося в Норвегии.