Голубых собак из Нижегородской области взяли под наблюдение ветеринары

Пойманные на территории предприятия «Оргстекло» в Дзержинске собаки находятся под наблюдением специалистов в ветеринарном госпитале. Во взятых у животных анализах отклонений не выявили. Об этом сообщила администрация города на своей странице во «ВКонтакте».

Отлов голубых собак провели специалисты компании «Зоозащита-НН». По словам руководителя организации Владимира Гройсмана, в ходе первичного осмотра ветеринары не увидели никакой опасности для здоровья животных.

«Мы уже провели первичные анализы. Общий анализ крови и кала у всех нормальный, в том числе и биохимия», — уточнил он.

Животные останутся в госпитале как минимум на неделю, где за ними понаблюдают специалисты.

После карантина одну из собак пристроят в приют организации. Еще двух животных готово взять одно из муниципальных учреждений города.

Фотографии голубых собак из Дзержинска появились в социальных сетях на минувшей неделе. Они бегали около обанкротившегося химического завода «Оргстекло». Конкурсный управляющий Андрей Мисливец не исключил, что собаки нашли остатки медного купороса в одном из корпусов и извалялись в нем. Именно это химическое вещество дает голубой цвет.