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    15 февраля 2021, 16:54

    Голубых собак из Нижегородской области взяли под наблюдение ветеринары

    Анатолий Минкин

    Пойманные на территории предприятия «Оргстекло» в Дзержинске собаки находятся под наблюдением специалистов в ветеринарном госпитале. Во взятых у животных анализах отклонений не выявили. Об этом сообщила администрация города на своей странице во «ВКонтакте».

    Голубых собак из Нижегородской области взяли под наблюдение ветеринары

    Отлов голубых собак провели специалисты компании «Зоозащита-НН». По словам руководителя организации Владимира Гройсмана, в ходе первичного осмотра ветеринары не увидели никакой опасности для здоровья животных.

    «Мы уже провели первичные анализы. Общий анализ крови и кала у всех нормальный, в том числе и биохимия», — уточнил он.

    Животные останутся в госпитале как минимум на неделю, где за ними понаблюдают специалисты.

    После карантина одну из собак пристроят в приют организации. Еще двух животных готово взять одно из муниципальных учреждений города.

    Фотографии голубых собак из Дзержинска появились в социальных сетях на минувшей неделе. Они бегали около обанкротившегося химического завода «Оргстекло». Конкурсный управляющий Андрей Мисливец не исключил, что собаки нашли остатки медного купороса в одном из корпусов и извалялись в нем. Именно это химическое вещество дает голубой цвет.