Гололедица и снег ожидают москвичей в пятницу

Погода в пятницу, 3 декабря, в Москве обещает быть достаточно теплой. Однако на фоне температуры в районе нудя и чуть выше горожан предупреждают о гололедице. Небо будет облачным, на протяжении дня в столице будет идти снег.

На сайте Гидрометцентра России указано, что днем в городе ожидается температура в районе нуля и до плюс двух градусов. Ближе к вечеру начнет холодать, в ночь на субботу столбик термометра может опуститься уже до минус трех.

Ветер будет юго-западным, без резких порывов — до 11 метров в секунду. Атмосферное давление после так называемой «барической дыры» постепенно приходит в норму, однако все еще остается низким. В пятницу оно составит 737 миллиметров ртутного столба.

В Московской области температура будет колебаться от минусовых до плюсовых значений. В среднем от минус двух до плюс трех градусов. На юге Подмосковья пройдет дождь, который будет сменяться снегом. Ближе к вечеру ударят небольшие морозы: термометры покажут отметки до минус шести градусов. Синоптики прогнозируют, что плюсовые температуры закончатся и в столичный регион придет настоящая зима примерно к 10 декабря.