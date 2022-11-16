Экология 16 ноября 2022, 18:44 Гололед начнется в Перми с 17 ноября

Читать 360tv в

Гололед придет в Пермский край 17 ноября. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ночью температура воздуха в регионе будет варьироваться от -21 до -16 градусов. В северной части региона она опустится до -26 градусов. Днем же столбик термометра может опуститься до -18 градусов.

Реклама

«Местами по Пермскому краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: изморозь, на дорогах — гололедица», — отметили в ведомстве.

Реклама