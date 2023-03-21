Экология 21 марта 2023, 22:04 Гололед и сильный ветер придут в Пермский край в ближайшие дни

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Сильный ветер и гололед придут в Пермский край в ближайшее время. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Специалисты предупредили об ухудшении погоды в период с 21 по 22 марта. Порывы ветра могут составлять порядка 17 метров в секунду. Также на трассах возникнет сильная гололедица. Существует риск обрыва линий электропередач, ДТП, схода снега и льда с крыш.

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В МЧС посоветовали водителям и пассажирам соблюдать осторожность.

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