21 марта 2023, 22:04
Гололед и сильный ветер придут в Пермский край в ближайшие дни
Сильный ветер и гололед придут в Пермский край в ближайшее время. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Специалисты предупредили об ухудшении погоды в период с 21 по 22 марта. Порывы ветра могут составлять порядка 17 метров в секунду. Также на трассах возникнет сильная гололедица. Существует риск обрыва линий электропередач, ДТП, схода снега и льда с крыш.
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В МЧС посоветовали водителям и пассажирам соблюдать осторожность.
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