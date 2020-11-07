«Глупость, но может стать для нас выгодной». Меховщик оценил решение Дании уничтожить норок

Решение правительства Дании уничтожить все поголовье норки в стране — нелогично. Для этого нет никаких оснований — подтверждения тому, что люди заразились от них коронавирусом пока не было, а количество заболевших мало.

Об этом «360» рассказал гендиректор компании «Аксессуар Фур» Виктор Константинопольский.

Решение Копенгагена об уничтожении пушных зверьков он назвал глупым и нелогичным. Тем более, что сообщение о 12 работниках звероферм, якобы заразившихся от норок новым штаммом коронавируса, ничем не подтверждается. Да и цифра, собственно, смешная.

«На мой взгляд решение нелогичное. Взять и уничтожить целую отрасль, это больше 1,3 тысяч хозяйств и огромный бюджет. Правительство хочет не только провести забой, но и уничтожить маточное племя. По сути дела, уходит целая отрасль. Жалко людей, которые посвятили этому жизнь. Это огромное количество сотрудников. Будет уничтожено около 17 миллионов зверьков, это ровно половина предусмотренного на следующий год забоя», — рассказал он.

Константинопольский предложил обратить внимание на тот факт, что сейчас фермеры работают себе в убыток. Продажа ниже себестоимости. Возможно, кто-то пролоббировал это решение, ведь убытки правительство намерено компенсировать.

«Считается, что датская норка одна из самых лучших в мире. С другой стороны, прошла новость, что в США и Италии заболели норки. По моим каналам знаю, что и в Польше болеют. Но ведь и кошки болеют, и собаки — что теперь, всех уничтожать?», — удивился предприниматель.

Он признался, что сейчас его волнует вовсе не датский, а российский бизнес. Впервые за многие годы у страны появилась реальная возможность занять лидирующие позиции на мировом рынке.

«В Советском Союзе выращивалось 13 миллионов норок. Сейчас — около двух миллионов. Мы тогда занимали доминирующую позицию на рынке, у нас весь мир покупал. И были все шансы развиваться дальше. Но в связи с экономической ситуацией мы это все потеряли. У нас сейчас даже отрасли звероводство нет, есть животноводство. Разведение пушно-мехового сырья кто-то посчитал не нужным. На зверофермы увеличили налог НДС, и они буквально выживают. Как бизнесмен, я призываю правительство поддержать наших звероводов. Сейчас мы можем завоевать эти позиции, вновь стать лидером. У нас ведь отличное племя и климатические условия. Иначе освободившуюся нишу займут Китай или Белоруссия», — предупредил Константинопольский.

Он напомнил, что с уничтожением датского поголовья норки цены на рынке неминуемо вырастут. Насколько — он не взялся даже предположить.

Датское правительство ранее заявило, что намерено уничтожить 15-17 миллионов норок, так как появились сведения о том, что 12 работников звероферм заразились от них новым штаммом коронавируса, которые слабо реагирует на антитела.