Глобальное потепление унесло жизни двух миллионов человек за последние 50 лет

За последние 50 лет глобальное потепление унесло жизни более двух миллионов человек в мире. При этом мировая экономика за это время потеряла 3,64 триллиона долларов. Об этом сообщили Daily Storm со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО).

«Во многих частях мира в результате изменения климата растет количество регистрируемых экстремальных метеорологических, климатических и гидрологических явлений. Будут увеличиваться также их частота и масштабы», — заявил глава метеорологического учреждения ООН Петтери Таалас.

По мнению ученых, только в 1970–2019 годах произошло 11 тысяч бедствий, связанных с климатическими изменениями. При чем большинство из них, 90%, охватили развивающиеся страны. Засухи погубили 650 тысяч человек, штормы — 577 тысяч, а наводнения -- 58 тысяч.