Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов рассказал о новых природных катаклизмах, которые могут появиться в результате глобального потепления. Об этом сообщил Ura.ru.

«Климатические регионы останутся такими, какими и были. Но в каждом из них будут появляться свои аспекты, опасные явления. Например, в Арктике летом крупных осадков не бывает. Обычно моросящий дождь. А сейчас там появляются мощнейшие ливни, которые связаны с тем, что туда проникают теплые воздушные массы из умеренных широт, чего раньше не было», — рассказал климатолог.

Он отметил, что по всему земному шару наблюдается положительная тенденция роста температуры. Из-за производства и самолетов в атмосферу выбрасывается очень много углекислого газа. Также на появление природных аномалий повлияет рост населения планеты.