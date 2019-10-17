Глобальное потепление приведет к загрязнению воздуха в РФ

Изменение климата вызывает повышение температуры воздуха. Этот фактор, в свою очередь, приведет к тому, что в российских городах воздух станет грязнее.

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«Вторичных примесей, образующихся в атмосфере в результате химических реакций (диоксид азота, озон, формальдегид) будет больше. Например, при увеличении температуры атмосферного воздуха растет концентрация формальдегида…» — рассказала РИА «Новости" заведующая лабораторией моделирования и прогноза загрязнения атмосферы Главной геофизической обсерватории (ГГО) имени А. И. Воейкова Ирина Смирнова.

По ее словам, из-за потепления концентрация формальдегида возрастет. Этот процесс уже идет: в последние годы концентрация этого вещества в стране увеличилась.

Смирнова объяснила, что формальдегид — это примесь, которая появляется в воздухе вместе с выбросами от транспорта и предприятий. Вещество образуется в атмосфере в результате химических реакций и при воздействии солнечного излучения.

По оценке специалиста, концентрация формальдегида может увеличиться на 2-10 мкг/м3. Особенно это будет заметно при возникновении так называемых волн тепла. Тем не менее Смирнова отметила, что в городах, где увеличится количество дождей, ситуация будет лучше. Ведь осадки промывают воздух.

ГГО входит в состав Росгидромета. Организация занимается оценкой качества воздуха в российских регионах.