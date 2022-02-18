Гляциолог Кутузов назвал последствия глобального потепления для России

Глобальное потепление сказывается на всем мире, в том числе и на России. Кандидат географических наук, заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов рассказал Ura.ru, какие последствия климатического кризиса ждут россиян.

Общее количество природных катаклизмов в мире растет последние 10 лет. Это тайфуны, смерчи, засухи, наводнения, ураганы. В первую очередь все это связано с климатическими изменениями.

«На территории России мы видим увеличение количества наводнений, причем в разных регионах. На европейской территории экстремальные осадки и зимние, и летние. Они происходят за счет потепления в Арктике, из-за изменения градиента перепада температуры, замедления западного переноса. Наводнение в Крымске было связано с изменением экстремально высокой температуры поверхности Черного моря», — рассказал Кутузов.