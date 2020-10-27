Глава РЭО Гудков покинул свой пост

Илья Гудков покинет пост генерального директора ППК «Российский экологический оператор». Об этом «360» сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии России.

Это решение было принято после разработки компанией федеральной схемы по обращению отходов. Она стала фундаментом для цифровизации этой области.

Гудков уже прокомментировал свою отставку. Он заявил, что восемь месяцев — это немного для решения поставленной перед ним задачи. Речь идет создании федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, «которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом».

«А именно: сокращение в два раза захоронения и стопроцентная обработка отходов. Для меня это был определенный вызов. Справился я с ним или нет — судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением», — отметил Гудков.

Разработанную схему теперь должны утвердить в Минприроды и правительстве. Глава министерства отметил, что сейчас РЭО работает в штатном режиме.

«Сейчас наступает следующий этап развития компании, которую нужно выводить на новый уровень, а именно: обеспечить привлечение инвестиций. Построением полного инвестиционного цикла и предстоит заняться новому главе ППК „РЭО“», — отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Российский экологический оператор начал свою работу в 2019 году. Организация создана по указу президента Владимира Путина для осуществления мусорной реформы в стране.