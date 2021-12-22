Главным экопроектом в сфере искусства на «Зеленой премии» стал фестиваль «Экочашка»

Международный фестиваль «зеленого» документального кино «Экочашка» (Ecocup film festival) взял «Зеленую премию» в номинации «Культура и искусство». Конкурс, организованный Российским экологическим оператором, завершился церемонией награждения 22 декабря в Москве.

«„Зеленая премия“ отчетливо показала, насколько людям отзывается тема защиты окружающей среды, как они формируют новую культуру обращения с ТКО и новую модель поведения, связанную с разумным потреблением, ответственным отношением к природе и богатствам, которые она нам дарует», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

С 2010 года фестиваль Ecocup ежегодно показывает жителям России и стран СНГ документальные фильмы со всего мира. Ленты рассказывают о людях и проектах, чья деятельность посвящена вопросам экологии и климата. За 10 лет фестиваль проводился в более чем 40 городах России, за все время было переведено и показано около 200 фильмов.

На третью строчку в номинации «Культура и искусство» попали два проекта — это выставки «Живое вещество» в Третьяковской галерее и «Фантастик пластик» в Московском музее дизайна. Второе место досталось художественному МУзею МУсора «МУ МУ» в Калужской области.

Победителей «Зеленой премии» объявили 22 декабря в Москве на торжественной церемонии. Лучшие проекты были отобраны в пяти номинациях — «Бренды», «Общество», «Культура/искусство», «Медиапроекты», «Образование», также были определены лидеры «Зеленого рейтинга» среди регионов РФ и региональных операторов по обращению с ТКО. Всего на конкурс было подано более тысячи заявок.