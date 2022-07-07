Главный эколог поделился с «Лидерами России» секретами управления

Встреча состоялась в Российском экологическом операторе

В рамках проекта «Завтрак с Наставником» клуба «Эльбрус», победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — провели встречу с генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. В частности, участники обсудили цели устойчивого развития, вопросы импортозамещения технологий в сфере экологии, а также договорились о потенциальном сотрудничестве в части технологических решений в сфере экологии.

Денис Буцаев отметил, что встреча прошла замечательно — зарядила участников как профессионально, так и эмоционально.

«И вопросы участников, и тот интерес, который проявляется к отрасли, не могли оставить меня равнодушным. Многие вопросы Лидеров России были очень глубокие — со знанием, с желанием участвовать в экологическом движении в разных направлениях: волонтерство, создание инфраструктуры, технологии, научные разработки. Я еще раз убедился, что конкурс «Лидеры России» выявляет талантливых, умных и прогрессивных людей. Это своего рода доказательство того, что Россия богата одаренными и креативными людьми», — рассказал Денис Буцаев, отметив, что еще не выступает в роли наставника, но с удовольствием принял бы участие в программе.

Советник генерального директора ППК «Российский экологический оператор», суперфиналист конкурса «Лидеры России» Михаил Панченко также поделился впечатлениями от встречи и отметил, что участникам конкурса «Лидеры России» удалось поговорить о возможном сотрудничестве: «На встрече мы коснулись разных тем: вопросов, связанных с инфраструктурой оборота отходов, которая требует капитальных затрат и капитального строительства, говорили о том, какие средства и ресурсы ППК выделяет на строительство этой инфраструктуры, о географии экотехнопарков, комплексов переработки отходов. Также много говорили о просвещении, поведении и вовлечении граждан в экологическую повестку, о нормативной базе, результатах работы ППК РЭФ за прошлый год и планах на следующие. Касались вопросов легкой инфраструктуры, типовых решений по раздельному

сбору отходов. В целом дискуссия была «живой», и мы предварительно и неформально договорились о проведении еще одного раунда, в рамках которого Денис Петрович покажет наработки в части цифровизации, строительства государственных информационных систем, связанных с контролем, учетом, оборотом отходов. Были и предложения, связанные с партнерством. Например, говорили о возможности совместного создания различных цепочек переработки отходов, технологичных решений в этой сфере. Эти вопросы позже будут направляться в соответствующие службы ППК РЭО в частном порядке».

Михаил также отметил особую роль проекта «Наставничество»: «Мне повезло — моим наставником после участия в конкурсе «Лидеры России» стал Михаил Мишустин. В рамках проекта «Наставничество» мне удалось поработать в некоммерческой организации, связанной с просвещением в сфере налогообложения в его команде. Я считаю, что получение в наставники управленца крупного государственного калибра — основное преимущество, которое получает участник конкурса «Лидеры России».

Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — это создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России», предполагающей новый формат взаимодействия. В процессе таких встреч происходит обсуждение самого широкого круга вопросов — от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста.