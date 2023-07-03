Экология 03 июля 2023, 13:32 Главный экоконкурс России начал ежегодный прием заявок Российский экологический оператор

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Российский экологический оператор объявил о старте сбора заявок на «Зеленую премию».

Конкурс определит лучших среди отраслевых компаний, брендов, общественных, образовательных, культурных организаций, экоактивистов, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления. Церемония награждения победителей пройдет в декабре в Москве. Заявки принимаются через сайт «Зеленой премии».

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«„Зеленую премию“ мы ежегодно проводим для привлечение внимания к вопросам экологии, экономики замкнутого цикла и стимулирования как можно большего числа людей становиться экологически активными. А еще этот конкурс показывает, как много отличных экопроектов по всей стране и повышает инвестиционную привлекательность отрасли. Мы проводим премию третий год подряд и в 2022-м получили более 2000 заявок. Уверен, в этом году мы увидим, что количество людей, которое делает свой вклад в здоровое экологичное будущее нашей страны, стало еще больше. Желаю удачи всем участникам!» — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Конкурс будет представлен в пяти номинациях — «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Для оценки деятельности субъектов РФ подготовлена закрытая номинация «Регионы России».

«Помимо интересного опыта и возможности получить гранты для развития проекта, каждый автор заявки получает сертификат об участии в „Зеленой премии“ в свое портфолио. Его направят на указанную в заявке электронную почту после завершения конкурса. Победители смогут рассчитывать на административную и финансовую поддержку проектов, а также, что немаловажно, на PR-поддержку и общественное признание», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ старше 14 лет, юридические лица, общественные организации, субъекты РФ и представители региональной власти, а также региональные операторы по обращению с ТКО. Заявки принимаются до 1 октября.

Вопросы можно задать на почту: award@reo.ru, а также ознакомиться с подробностями премии на ее сайте.