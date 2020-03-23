Защита водных ресурсов в приоритете: Московский НПЗ сократил потребление воды

В Москве отпраздновали Всемирный день воды, который посвящен сохранению и освоению водных ресурсов. Он существует во многих странах. Люди задумываются о том, какой вклад каждый из них может внести в улучшение экологии.

В Московском регионе к водным ресурсам относятся очень внимательно. Площадь водосбора в регионе составляет более 50 тысяч квадратных километров — масштаб сопоставим с размерами некоторых государств Европы. Система водохранилищ и рек имеет такую же протяженность, как Хорватия или Швейцария.

На всей площади используют особые системы фильтрации, которые помогают экономно использовать воду. О сохранении этих ресурсов заботятся и предприятия, которые функционируют в столичном регионе. В их числе — Московский НПЗ. Там установлены биологические очистные сооружения «Биосфера». Они начали работать в 2017 году и гарантируют очистку сточных вод до 99,9%.

Запуск «Биосферы» является важным этапом программы модернизации предприятия, ее начала компания «Газпром нефть» в 2011 году. Для создания и работы очистных сооружений в них инвестировали девять миллиардов рублей.

«Биосфера» представляет собой многоступенчатый фильтр, который использует особые микроорганизмы — их вырастили на Люберецких очистных сооружениях.

Сперва вода, которая попадает в очистные сооружения, проходит биологическую и механическую очистку. Затем она подается в мембранный биореактор. Там сточные воды смешиваются с илом. После этого жидкость пропускают через угольный фильтр, а затем очищают на блоке обратного осмоса. Размер каждой его ячейки не превышает молекулу воды.

«Биосфера» — инновационный комплекс, который помог значительно сократить нагрузку на городские очистные сооружения. Его разработала российская компания. Более 80% воды, которая проходит сквозь эти очистные сооружения, возвращается на производство. Оставшаяся часть очищенной воды отправляется на Курьяновские сооружения «Мосводоканала».

В 2019 году МНПЗ сократило потребление жидкости для переработки нефти более чем в 1,7 раза. Более того, за два года работы «Биосферы» предприятию удалось сократить потребление речной воды более чем в пять раз. Это значит, что оно сэкономило четыре миллиона кубических метров воды — эта цифра составляет половину объема Химкинского водохранилища.

Благодаря этому проекту можно уверенно заявить, что использование микроорганизмов для очистки сточных вод — удачное решение. Сделать такой вывод стало можно благодаря сотрудничеству с «Мосводоканалом».

Московский НПЗ разделяет принципы экологичного производства и планомерного снижения воздействия на окружающую среду.

Комплекс «Биосфера» — яркий пример такого подхода, результаты которого служат ориентиром для предприятий различных отраслей из России и СНГ Юрий Ерохин руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ.

Опыт работы этого очистного комплекса перенимают предприятия из других отраслей. Власти Москвы, в свою очередь, наградили проект. В 2020 году Московский НПЗ получил премию правительства столицы в области охраны окружающей среды в номинации «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий».