Разработки бактерий, которые могут поедать и таким образом перерабатывать пластик, ведутся уже давно. Но исследовать такие микроорганизмы нужно очень осторожно, чтобы они не причинили вреда. Об особенностях работы с ними рассказала руководитель лаборатории микробиологии химико-биологического кластера Университета информационных технологий, механики и оптики Елена Кошель.

«Разработки эти ведутся уже очень давно, и результаты уже обсуждались ранее. Это возможно, бактерии могут использовать в качестве пищевого субстрата не только пластик, но и практически все. Они уникальные и очень пластичные. Но самое сложное — это контролировать этот процесс, чтобы они потом, условно говоря, весь пластик не съели», — объяснила ученый.

Кошель отметила, что порой предсказать развитие микробов, которые попадут в естественную среду, и последствия такого развития очень сложно. Но, скорее всего, ничего страшного не произойдет, потому что в природе новые бактерии могут просто не прижиться.

«Тем не менее, прежде чем мы будем эти разработки использовать, нужно еще много исследований провести», — подчеркнула биолог.

По ее мнению, из-за быстрого развития технологий в наше время бактерии могут войти в обиход уже в ближайшие годы. Работать с выведенными искусственно организмами будут только в контролируемых условиях.

Биологи из шведского Технического университета Чалмерса нашли бактерии, которые могут разлагать пластик, о чем написало издание Microbial Ecology. В материале сказано, что исследователи уже изучили их особенности и поведение.