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    28 декабря 2020, 10:45

    Главная переправа ЯНАО закрылась из-за шторма

    Дарья Морозова

    Ледовая переправа через Обь в ЯНАО закрылась из-за сильной метели. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на окружной департамент дорожного хозяйства.

    Уточняется, что из-за этого Салехард и Лабытнанги оказались отрезанными друг от друга на неопределенное время. На переправе работает спецтехника, расчищается дорога.

    «В связи с ухудшением погодных условий движение по ледовой переправе через реку Обь закрыто для всех видов транспортных средств», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.