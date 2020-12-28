Главная переправа ЯНАО закрылась из-за шторма

Уточняется, что из-за этого Салехард и Лабытнанги оказались отрезанными друг от друга на неопределенное время. На переправе работает спецтехника, расчищается дорога.

«В связи с ухудшением погодных условий движение по ледовой переправе через реку Обь закрыто для всех видов транспортных средств», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.