Глава заповедника в Хабаровске вспомнил, как принц Филипп гулял по тайге и ел макароны с тушенкой

Принц Филипп в 1997 году приезжал в заповедник «Большехехцирский» в Хабаровском крае. Он гулял по тайге, ел макароны с тушенкой и спал в номере экономкласса. Об этом глава заповедника Антон Фетисов сообщил РИА «Новости».

Герцог Эдинбургский в пятницу утром скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце. В свое время принц Филипп стал первым главой британского представительства WWF. В 1997 году он посетил Дальний Восток. Его визит стал знаковым и поспособствовал сохранению редких видов животных.

Глава заповедника рассказал, что принц Филипп приезжал к ним 15 марта 1997 года. Принц впечатлился природой, его поразило обилие и многообразие деревьев, особенно хвойный лес. Он удивился, что в марте еще лежит снег, уже летают бабочки, но комаров нет.

Когда принц Филипп решил прогуляться по тайге, его отвели на кордон «Соснинский». Герцог прошел пешком около пяти километров. Несмотря на то, что тогда ему было 75 лет, он находился в отличной форме и первым пришел на кордон. Там находились инспекторы, которые готовили на костре макароны по-флотски.

«Они по-английски не говорят, он — по-русски. Но, как ребята потом рассказывали, пригласили его за „стол“, принц согласился без колебаний. Запил чаем из железной кружки», — рассказал Фетисов.

После прогулки герцог Эдинбургский заночевал в гостинице в поселке Бычиха. Его заселили в обычный одноместный номер экономкласса. После ночлега он оставил благодарственную надпись.

В Великобритании в связи со смертью принца Филиппа объявили 30-дневный национальный траур.