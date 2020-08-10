Глава Сургутского района рассказал о восстановлении Федоровского полигона

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал о результатах восстановления Федоровского полигона, которое произвели в рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Чистая страна».

Мусор на свалку в Федоровском возили начиная с 1988 года. За это время площадка разрослась до восьми тысяч гектаров. Через двадцать лет полигон по решению суда закрыли. Спустя время началась реализация проекта по рекультивации местности. При поддержке губернатора Югры и софинансировании бюджета региона работы удалось завершить за полтора года, пишет сайт Infox.ru.

«В результате на месте объекта накопленного вреда появился с виду совершенно обычный холм. Жители теперь могут дышать свободно, мы ограничили выбросы от полигона», — подчеркнул Трубецкой.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что это первый в регионе полигон, который рекультивировали по всем заявленным правилам и в полной мере. Так, контакт отходов с окружающей средой теперь невозможен благодаря специальному защитному экрану из бентонитовой прослойки. Преграда не допускает проникновения грунтовых вод в землю полигона.