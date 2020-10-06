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    06 октября 2020, 20:24

    Глава СК направил на Камчатку криминалистов из Москвы

    Кирилл Фролов

    Сотрудники главного управления криминалистики СК России и специалисты судебно-экспертного центра направились на Камчатку, чтобы исследовать загрязнение побережья и массовую гибель морских животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    Глава СК направил на Камчатку криминалистов из Москвы

    Решение об отправке следователей принял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин после доклада о результатах проверки «по факту возможной экологической катастрофы на Камчатке, где в акватории Тихого океана произошла массовая гибель морских животных».

    На месте уже работают криминалисты регионального управления СК. Они взяли для исследований пробы морской воды, песка и воздуха. Специалисты из Москвы займутся анализом этих проб.

    О массовой гибели морской фауны и проблемах со здоровьем у людей в районе Халактырского пляжа стало известно в конце сентября. Внимание к проблеме привлекли серферы, которые начали чувствовать недомогание и резь в глазах. Власти назвали местный полигон ядохимикатов самым вероятным источником загрязнения океана.

    Новости SMI.FM