Строительство мусоросжигательных заводов позволит сделать захоронение отходов в России нулевыми. Другого способа утилизировать отходы не существует. К такому решению уже пришли в Европе и Японии.

Необходимость строительства мусоросжигательных заводов объяснил в интервью сайту РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Другого решения вообще не существует. В мире пока никто ничего другого не придумал», — заметил он. Чемезов пояснил, что сначала мусор сортируют, и 40-50% признают пригодным в качестве вторсырья. Все остальное либо закапывается, либо сжигается.

В Европе, по словам главы «Ростеха», территорий для захоронений нет — они под запретом. Аналогичная ситуация складывается в Японии. Раньше, добавил Чемезов, настолько остро вопрос не ставился.

«Мы открыли ящик Пандоры, вот и начался шум такой. А если бы вот не трогали, так бы валили все в землю и закапывали», — сказал руководитель «Ростеха».

На территории Подмосковья «Ростех» строит четыре мусоросжигательных завода. Все работы идут по графику. Первое предприятие планируют запустить в 2021 году, а в 2022-м — остальные. Возведение заводов на территории региона и еще одного в Татарстане будет стоить 150 миллиардов рублей.

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Чемезов заметил, что все этапы строительства идут строго по проекту. Однако все равно находятся те, кто сомневается в современности технологий и экологичности таких заводов.

«К сожалению, таких много, в том числе и тех, кто заинтересован по разным причинам в том, чтобы ситуация со свалками не менялась», — пояснил он позицию критиков.

Для нулевого захоронения отходов в Москве и Подмосковье нужно построить восемь заводов, подчеркнул глава «Ростеха». Проблема заключается в тарифах на электроэнергию в Центральном регионе.

«Строительство еще четырех заводов повлечет их увеличение, либо надо дотировать строительство из бюджета. Решение пока не принято», — сказал он.

При строительстве четырех заводов тарифы, заключил он, вырастут на 2 или 3%. Если появятся еще четыре — они станут вдвое выше.