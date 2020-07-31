Глава Росприроднадзора сообщила, когда ведомство уйдет из Норильска

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова пообещала, что ведомство не уйдет из Норильска, пока не появятся заметные улучшения в экологии. По данным экспертов, город входит в пятерку самых грязных городов России по качеству воздуха, почвы и водных объектов.

Об этом Родионова сообщила РИА «Новости». Особое внимание Норильск получил после разлива 21 тонны дизельного топлива из цистерны на ТЭЦ-3.

«Мы уже пришли в Норильск и не уйдем, пока не будет заметных улучшений. Там масса проблем. Оттуда нельзя уходить, им надо заниматься не один день. Реально физическое состояние многих объектов на грани истощения, они просто изношены. У меня большое количество документов по этому поводу есть», — сказала Радионова.

Она добавила, что в прошлом году было заключено соглашение с «Норильским никелем», правительством края, а также Минприроды и Росприроднадзором. Стороны договорились о взаимодействии в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Компания обязалась выполнить мероприятия по охране атмосферного воздуха на сумму 123 миллиарда рублей. Средства в основном будут потрачены на «серный проект», позволяющий улавливать диоксид серы. Он стал основным источником загрязнения воздуха в регионе. В этот проект до 2025 года будет вложено 3,5 миллиарда рублей. «Норильский никель» пообещал реализовать его несмотря ни на какие внешние обстоятельства.

Светлана Радионова подчеркнула, что к концу 2022 года плановое снижение объема выбросов должно достигнуть 1,3 миллиона тонн, это 75% от совокупного объема выбросов.

В июне стало известно о планах Росприроднадзора до конца 2020 года проверить все крупные предприятия страны на соответствие экологическим стандартам.