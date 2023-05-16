Экология 16 мая 2023, 12:19 Глава Росприроднадзора приняла участие в конференции ЕАРАЗА Глава Росприроднадзора Радионова на ЕРАЗЕ подняла вопрос о белых медведях Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова выступила на ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Она рассказала о том, что Росприроднадзор, Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России провели семинар по разрешению конфликтных ситуаций с белым медведем. Он прошел в Красноярском крае.

Ежегодная конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) проходит в Алма-Ате. В ней принимают участие представители 21 страны. В частности, Чехии, Турции, Швеции, Китая, ОАЭ и других.

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Глава Росприроднадзора выступила на пленарном заседании конференции в режиме видеосвязи. Она сообщила о новой инициативе в рамках премии «Экология — дело каждого». Радионова пригласила зоопарки других государств присоединиться к проекту.

На первый взгляд может показаться, что у зоопарков и Росприроднадзора нет ничего общего. Но это только на первый взгляд. У нас есть одна важная миссия — сохранение краснокнижных животных. Мы в ответе за судьбу редких и исчезающих видов животных так же, как и вы. И вместе мы боремся за сохранение биоразнообразия. Именно с этой благой целью Росприроднадзор вместе с Союзом зоопарков и аквариумов России и Московским зоопарком провели уникальное мероприятие — такого еще никто в мире не делал — мы впервые провели в Красноярском крае выездной обучающий семинар по разрешению конфликтных ситуаций с белым медведем. Светлана Радионова глава Росприроднадзора

По ее словам, на острове Диксон за последний год случилось несколько громких историй с участием медведя и человека. Также Радионова анонсировала старт конкурса инсталляций белого медведя, талисмана Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Автора лучшей работы выберут в ноябре этого года.

«Вовлекать молодежь в решение экологических проблем — первостепенная задача. Этим и занимается международная премия „Экология — дело каждого“, которую мы инициировали два года назад. Сейчас идет уже третий сезон», — добавила глава Росприроднадзора.

Она поблагодарила Московский зоопарк, а также его генерального директора, президента ЕАРАЗА Светлану Акулову за поддержку премии. Радионова отметила, что в 2023 году отмечается 50-летие со дня подписания Конвенции «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС). Заседания комитета по животным и комитета по растениям пройдут в июне, на них должны обсудить важные вопросы.

«Мы активно говорим про эндемики и про защиту той флоры и фауны, которая нуждается в защите в Российской Федерации. Мы говорим про свои победы, про спасение леопарда и тигра, но всем нам есть чем заниматься и куда стремиться», — подчеркнула глава ведомства.

В свою очередь, Акулова отметила, что конференция ЕРАЗА — это большое событие для зоологического сообщества.

«Одна из первостепенных задач современных зоопарков — сберечь биоразнообразие нашей планеты», — подчеркнула она.

По ее словам, каждый участник мероприятия представляет свой регион и понимает его проблемы, заботится о животных, которые пострадали.

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